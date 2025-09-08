Видео
Главная Одесса Автомобили из Китая на миллионы — одессит зарабатывал на женщинах

Автомобили из Китая на миллионы — одессит зарабатывал на женщинах

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:27
Мошенник в Одессе присвоил 2,7 млн грн на продаже авто из Китая
Машины для продажи. Фото: westautohub

В Одессе разоблачили мошенника, который обещал женщинам автомобили из Китая, брал деньги и исчезал. Злоумышленник обманул трех клиенток на несколько миллионов гривен. Теперь мужчине грозит заключение в тюрьму. 

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

34-летний житель Одессы, который работал менеджером в компании по продаже авто из-за рубежа, подыскивал клиентов, помогал выбрать машины якобы из Китая и убеждал делать полную предоплату. Своим жертвам мужчина приносил поддельные договоры купли-продажи, составлял расписки и забирал деньги. После этого он исчезал. Таким образом трое одесситок потеряли 2,7 миллиона гривен. Впоследствии делец уехал в Харьков, где продолжил мошеннические действия и в конце концов попал в следственный изолятор.

Какое наказание

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о подделке документов и мошенничестве в особо крупных размерах. Если вину докажут в суде, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали о том, как не стать жертвами мошенников и усилить защиту банковских данных. Также мы писали, что в Одессе заметили самую быструю в Украине машину.

Одесса мошенничество Одесская область Криминал Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
