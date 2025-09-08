Мошенник в Одессе присвоил 2,7 млн грн на продаже авто из Китая

В Одессе разоблачили мошенника, который обещал женщинам автомобили из Китая, брал деньги и исчезал. Злоумышленник обманул трех клиенток на несколько миллионов гривен. Теперь мужчине грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

34-летний житель Одессы, который работал менеджером в компании по продаже авто из-за рубежа, подыскивал клиентов, помогал выбрать машины якобы из Китая и убеждал делать полную предоплату. Своим жертвам мужчина приносил поддельные договоры купли-продажи, составлял расписки и забирал деньги. После этого он исчезал. Таким образом трое одесситок потеряли 2,7 миллиона гривен. Впоследствии делец уехал в Харьков, где продолжил мошеннические действия и в конце концов попал в следственный изолятор.

Какое наказание

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о подделке документов и мошенничестве в особо крупных размерах. Если вину докажут в суде, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.