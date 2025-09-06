Видео
Самый быстрый McLaren, который есть в Украине, заметили в Одессе

Самый быстрый McLaren, который есть в Украине, заметили в Одессе

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 14:28
McLaren 720S в Одессе - самый быстрый суперкар Украины
McLaren на улицах Одессы. Фото иллюстративное: auto.ria.com

В Одессе появилась уникальная машина — McLaren, который считают самой быстрой машиной в Украине. Суперкар может разгоняться до более 340 км/ч и достигать "сотни" менее чем за три секунды.

Об этом сообщают местные паблики.

Реклама
Читайте также:

McLaren 720S в Одессе

Речь идет о суперкаре McLaren 720S, известном своим сверхмощным двигателем и футуристическим дизайном. Под капотом у него — 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий около 720 лошадиных сил. Именно эта мощность позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает более 340 км/ч.

Кроме впечатляющей динамики, авто отличается и аэродинамикой: активное антикрыло меняет угол наклона в зависимости от скорости, а легкая углепластиковая конструкция снижает вес до минимума.

В салоне McLaren царит минимализм и технологичность: цифровая панель приборов, карбоновые вставки, спортивные сиденья и система, которая позволяет настраивать режим езды — от комфортного до экстремального трекового.

Какова цена автомобиля

Такая машина является настоящей редкостью в Украине. Ее цена на мировом рынке стартует от 300 тысяч евро, а с учетом растаможки и индивидуальных доработок может превышать и полмиллиона.

Напомним, в Одессе на продажу выставили двухкомнатную квартиру, в которой кухня и ванная расположены в одном помещении. Также мы писали, что в Одессе готовят новые правила для контроля за брошенными автомобилями.

Автор:
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
