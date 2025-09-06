Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Найшвидший McLaren, що є в Україні, помітили на вулицях Одеси

Найшвидший McLaren, що є в Україні, помітили на вулицях Одеси

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 14:28
McLaren 720S в Одесі — найшвидший суперкар України
McLaren на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: auto.ria.com

В Одесі з’явилася унікальна автівка — McLaren, який вважають найшвидшою машиною в Україні. Суперкар може розганятися до понад 340 км/год і досягати "сотні" менш ніж за три секунди.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Реклама
Читайте також:

McLaren 720S в Одесі

Мова йде про суперкар McLaren 720S, відомий своїм надпотужним двигуном і футуристичним дизайном. Під капотом у нього — 4-літровий V8 із подвійним турбонаддувом, що видає близько 720 кінських сил. Саме ця потужність дозволяє йому розганятися до 100 км/год усього за 2,9 секунди, а максимальна швидкість сягає понад 340 км/год.

Окрім вражаючої динаміки, авто вирізняється й аеродинамікою: активне антикрило змінює кут нахилу залежно від швидкості, а легка вуглепластикова конструкція знижує вагу до мінімуму.

У салоні McLaren панує мінімалізм і технологічність: цифрова панель приладів, карбонові вставки, спортивні сидіння й система, яка дозволяє налаштовувати режим їзди — від комфортного до екстремального трекового.

Яка ціна автівки

Така машина є справжньою рідкістю в Україні. Її ціна на світовому ринку стартує від 300 тисяч євро, а з урахуванням розмитнення та індивідуальних доопрацювань може перевищувати й пів мільйона.

Нагадаємо, в Одесі на продаж виставили двокімнатну квартиру, в якій кухня та ванна розташовані в одному приміщенні. Тако ж ми писали, що в Одесі готують нові правила для контролю за покинутими автомобілями.

Одеса авто Одеська область Новини Одеси суперкар
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації