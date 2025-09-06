McLaren 720S в Одесі — найшвидший суперкар України

McLaren на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: auto.ria.com

В Одесі з’явилася унікальна автівка — McLaren, який вважають найшвидшою машиною в Україні. Суперкар може розганятися до понад 340 км/год і досягати "сотні" менш ніж за три секунди.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Реклама

Читайте також:

McLaren 720S в Одесі

Мова йде про суперкар McLaren 720S, відомий своїм надпотужним двигуном і футуристичним дизайном. Під капотом у нього — 4-літровий V8 із подвійним турбонаддувом, що видає близько 720 кінських сил. Саме ця потужність дозволяє йому розганятися до 100 км/год усього за 2,9 секунди, а максимальна швидкість сягає понад 340 км/год.

Окрім вражаючої динаміки, авто вирізняється й аеродинамікою: активне антикрило змінює кут нахилу залежно від швидкості, а легка вуглепластикова конструкція знижує вагу до мінімуму.

У салоні McLaren панує мінімалізм і технологічність: цифрова панель приладів, карбонові вставки, спортивні сидіння й система, яка дозволяє налаштовувати режим їзди — від комфортного до екстремального трекового.

Яка ціна автівки

Така машина є справжньою рідкістю в Україні. Її ціна на світовому ринку стартує від 300 тисяч євро, а з урахуванням розмитнення та індивідуальних доопрацювань може перевищувати й пів мільйона.

Нагадаємо, в Одесі на продаж виставили двокімнатну квартиру, в якій кухня та ванна розташовані в одному приміщенні. Тако ж ми писали, що в Одесі готують нові правила для контролю за покинутими автомобілями.