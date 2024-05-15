Бабека Гасанова, який вбив спортсмена Лащенка в Одесі, випустили з СІЗО — подробиці

Бабек Гасанов на лаві підсудних. Фото: Думська

В Одесі випустили з ізолятору на свободу лідера етнічної банди Бабека Гасанова, судимого за вбивство боксера Сергія Лащенка. Чоловік під час відбування покарання скоїв злочини та був затриманий за вимагання та викрадення людини

Про це стало відомо ЗМІ.

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За що судили цього разу

Бабек Дамір-огли Гасанов, громадянин Азербайджану, відбув покарання за вбивство спортсмена Сергія Лащенка в Одесі за "законом Савченко" та вийшов через сім років замість присуджених 14.

Однак перебуваючи у в'язниці, він організував крадіжку підприємця, а його банда катувала одесита, вимагаючи вигаданий борг у 3 000 доларів. У СІЗО підозрюваному було оголошено ще декілька підозр. Попри це Гасанова вкотре відпустили з невідомих причин.

Що відомо про вбивство Сергія Лащенка

Нагадаємо, вбивство чемпіона Європи з тайського боксу Сергія Лащенка сталося в Одесі 8 квітня 2015 року. Згідно з матеріалами справи, опівночі Бабек Гасанов разом з п’ятьма товаришами приїхали на своєму BMW на вулицю Дерибасівська, що в центрі міста, аби відпочити. Там вони зустріли Сергія Лащенка та кількох його друзів. Через пів години на розі вулиць Рішельєвської та Пушкінської між Лащенком та Гасановим виник конфлікт, через що останній відкрив вогонь з пістолета Zoraki.

Поранення отримав як Лащенко, так і його друг. За версією слідства, Бабек Гасанов та його друзі з місця подій зникли, а боксер з товаришами поїхали до міської клінічної лікарні 1. У Лащенка було вогнепальне поранення грудної клітини, у товариша — поранення правого плеча.

Через десять хвилин після того, як боксер звернувся по допомогу, Гасанов та його друзі приїхали до лікарні. За версією слідства, підозрюваний увірвався до приймального відділення, де надавали медичну допомогу спортсмену, та відкрив вогонь. Лащенко отримав численні поранення в область шиї, грудної клітки, живота та помер на місці від гострої крововтрати.