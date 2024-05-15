Бабека Гасанова, убившего спортсмена Лащенко в Одессе, выпустили из СИЗО — подробности

Бабек Гасанов на скамье подсудимых. Фото: Думская

В Одессе выпущен из изолятора на свободу лидер этнической банды, Бабек Гасанов, судимый за убийство боксера Сергей Лащенко. Мужчина во время отбывания наказания совершил преступления и был задержан за вымогательство и похищение человека

Об этом стало известно СМИ.

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Бабек Дамир-оглы Гасанов, гражданин Азербайджана, отбыл наказание за убийство спортсмена Сергея Лащенко в Одессе по "закону Савченко" и вышел через семь лет вместо присужденных 14.

Однако, находясь в тюрьме, он организовал кражу предпринимателя, а его банда пытала одессита, требуя вымышленный долг в 3 000 долларов. В СИЗО подозреваемому было объявлено еще несколько подозрений. Несмотря на это, Гасанова в очередной раз отпустили по неизвестным причинам.

Что известно об убийстве Сергея Лащенко

Напомним, убийство чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко произошло в Одессе 8 апреля 2015 года. Согласно материалам дела, в полночь Бабек Гасанов вместе с пятью товарищами приехали на своем BMW на улицу Дерибасовская в центре города, чтобы отдохнуть. Там они встретили Сергея Лащенко и его друзей. Через полчаса на пересечении улиц Ришельевской и Пушкинской между Лащенко и Гасановым возник конфликт, из-за чего последний открыл огонь из пистолета Zoraki.

Ранение получил как Лащенко, так и его друг. По версии следствия, Бабек Гасанов и его друзья с места событий исчезли, а боксер с товарищами поехали в городскую клиническую больницу 1. У Лащенко было огнестрельное ранение грудной клетки, у товарища ранение правого плеча.

Через десять минут после того, как боксер обратился за помощью, Гасанов и его друзья приехали в больницу. По версии следствия, подозреваемый ворвался в приемное отделение, где оказывали медицинскую помощь спортсмену, и открыл огонь. Лащенко получил многочисленные ранения в область шеи, грудной клетки, живота и скончался на месте от острой кровопотери.