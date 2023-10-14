Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 жовтня

Бабине літо: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі зберігатиметься тепла погода. Від самого ранку у місті буде сонячно, а стовпчики термометрів покажуть +20 в обід, що буде найвищою температурою цього дня за останні 20 років. Опадів та сильного вітру синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Сонячно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 3–7 м/с.
- Температура вночі 14–16 °С, вдень 16–20 °С.
- Температура морської води 17–18 °С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 80%.
Погода в Україні
Цими вихідними в Україні очікується тепла погода без опадів. Лише у понеділок на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі.
Нагадаємо, найближчої ночі та завтра вранці у південній частині, центральних і східних областях будуть тумани. Завтра вдень в західних областях, у понеділок на заході та півдні країни місцями пориви вітру 15-20 м/с.
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