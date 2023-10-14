Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 жовтня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі зберігатиметься тепла погода. Від самого ранку у місті буде сонячно, а стовпчики термометрів покажуть +20 в обід, що буде найвищою температурою цього дня за останні 20 років. Опадів та сильного вітру синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сонячно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3–7 м/с.

Температура вночі 14–16 °С, вдень 16–20 °С.

Температура морської води 17–18 °С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 80%.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на півдні. Фото: скриншот

Погода в Україні

Цими вихідними в Україні очікується тепла погода без опадів. Лише у понеділок на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі.

Нагадаємо, найближчої ночі та завтра вранці у південній частині, центральних і східних областях будуть тумани. Завтра вдень в західних областях, у понеділок на заході та півдні країни місцями пориви вітру 15-20 м/с.