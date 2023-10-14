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Бабине літо: якою буде погода в Одесі сьогодні

14 жовтня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 жовтня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі зберігатиметься тепла погода. Від самого ранку у місті буде сонячно, а стовпчики термометрів покажуть +20 в обід, що буде найвищою температурою цього дня за останні 20 років. Опадів та сильного вітру синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Одесі

  • Сонячно. 
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 3–7 м/с. 
  • Температура вночі 14–16 °С, вдень 16–20 °С. 
  • Температура морської води 17–18 °С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 80%.
Прогноз погоди в Одесі. Фото: УНІАН
Прогноз погоди на півдні. Фото: скриншот

Погода в Україні

Цими вихідними в Україні очікується тепла погода без опадів. Лише у понеділок на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі.

Нагадаємо, найближчої ночі та завтра вранці у південній частині, центральних і східних областях будуть тумани. Завтра вдень в західних областях, у понеділок на заході та півдні країни місцями пориви вітру 15-20 м/с. 

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