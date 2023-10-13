Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 жовтня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, але ввечері ненадовго вийде сонце. День обіцяє бути теплим, проте ближче до обіду можливий легкий вітер, тож верхній одяг не завадить. Повітря прогріється до рекордних для цього дня +19 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 2–5 м/с.

Температура вночі 14–16 °С, вдень 15–19 °С.

Температура морської води 17–18 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 60%.

Погода в Україні

В Україні сьогодні, 13 жовтня, очікується тепла погода, місцями ймовірний невеликий дощ. Температура повітря сягне +14...+18 °С градусів, на півдні та заході +16...+22 °С.

Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві було відчутне потепління. Протягом всього дня небо було хмарним, місцями прогнозували невеликий дощ. Вдень температура повітря прогрілася до +21 °С.