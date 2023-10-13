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Рекордно теплый день: какой будет погода в Одессе сегодня

13 октября 2023 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 октября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 октября, в Одессе ожидается облачная погода, но вечером не надолго выйдет солнце. День обещает быть теплым, однако ближе к обеду возможен легкий ветер, поэтому верхняя одежда не помешает. Воздух прогреется до рекордных для этого дня +19 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 2–5 м/с.
  • Температура ночью 14–16°С, днем 15–19°С.
  • Температура морской воды 17–18 °С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 60%.

Погода в Украине

В Украине сегодня, 13 октября, ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18°С, на юге и западе +16...+22°С.

Напомним, что 12 октября в Киеве было ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.

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