Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 октября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 октября, в Одессе ожидается облачная погода, но вечером не надолго выйдет солнце. День обещает быть теплым, однако ближе к обеду возможен легкий ветер, поэтому верхняя одежда не помешает. Воздух прогреется до рекордных для этого дня +19 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 2–5 м/с.

Температура ночью 14–16°С, днем 15–19°С.

Температура морской воды 17–18 °С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 60%.

Погода в Украине

В Украине сегодня, 13 октября, ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18°С, на юге и западе +16...+22°С.

Напомним, что 12 октября в Киеве было ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.