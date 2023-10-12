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Туманний ранок змінить ясний день: якою буде погода в Одесі сьогодні

12 жовтня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 жовтня
Жінка гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 жовтня, в Одесі очікується переважно ясна погода, але зранку можлива невелика хмарність та туман. Вітер помірний, опадів не передбачається, тож варто вийти на прогулянку. Повітря прогріється до +14 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно ясно. 
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 2-5 м/с. 
  • Температура вночі 5-10 °С, вдень 12-14 °С. 
  • Температура морської води 17-18 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 63%.

Погода в Україні

В Україні завтра, 12 жовтня, погода буде теплішою, ніж у попередні дні. Особливо цей день буде теплим на заході країни.

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

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