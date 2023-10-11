Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 жовтня

Жінка гуляє з дитиною у візочку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 жовтня, вдень і ввечері небо в Одесі буде ясним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Протягом дня буде переважно вітряно, проте синоптики дощу не прогнозують, температура повітря прогріється до +15 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північний, 4-9 м/с.

Температура вночі 9-11 °С, вдень 10-15 °С.

Температура морської води 18-19 °С.

Атмосферний тиск — 770 мм рт. ст.

Вологість — 54%.

Погода в Україні

Синоптики попередили жителів північно-західних регіонів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікується стрімке зниження температури та заморозки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Нагадаємо, синоптики попереджають, що вночі 11 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...+5 °С. Оголошено перший рівень небезпечності.