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Хмарно, але без дощу: якою буде погода в Одесі сьогодні

11 жовтня 2023 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 жовтня
Жінка гуляє з дитиною у візочку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 жовтня, вдень і ввечері небо в Одесі буде ясним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Протягом дня буде переважно вітряно, проте синоптики дощу не прогнозують, температура повітря прогріється до +15 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно хмарно. 
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 4-9 м/с. 
  • Температура вночі 9-11 °С, вдень 10-15 °С. 
  • Температура морської води 18-19 °С.
  • Атмосферний тиск — 770 мм рт. ст.
  • Вологість — 54%.

Погода в Україні

Синоптики попередили жителів північно-західних регіонів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікується стрімке зниження температури та заморозки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

Нагадаємо, синоптики попереджають, що вночі 11 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...+5 °С. Оголошено перший рівень небезпечності. 

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