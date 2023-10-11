Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 жовтня

Хмарно, але без дощу: якою буде погода в Одесі сьогодні
11 жовтня 2023 07:15
Жінка гуляє з дитиною у візочку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 11 жовтня, вдень і ввечері небо в Одесі буде ясним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Протягом дня буде переважно вітряно, проте синоптики дощу не прогнозують, температура повітря прогріється до +15 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 4-9 м/с.
- Температура вночі 9-11 °С, вдень 10-15 °С.
- Температура морської води 18-19 °С.
- Атмосферний тиск — 770 мм рт. ст.
- Вологість — 54%.
Погода в Україні
Синоптики попередили жителів північно-західних регіонів України про небезпечну погоду 11 жовтня. Цього дня в країні очікується стрімке зниження температури та заморозки.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Нагадаємо, синоптики попереджають, що вночі 11 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...+5 °С. Оголошено перший рівень небезпечності.