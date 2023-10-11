Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 октября.

Облачно, но без дождя: какой будет погода в Одессе сегодня
11 октября 2023 07:15
Женщина гуляет с ребенком в коляске. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 11 октября, днем и вечером небо в Одессе будет ясным и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утре. В течение дня будет ветрено, однако синоптики дождя не прогнозируют, температура воздуха прогреется до +15 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 4-9 м/с.
- Температура ночью 9-11°С, днем 10-15°С.
- Температура морской воды 18–19 °С.
- Атмосферное давление — 770 мм рт. ст.
- Влажность — 54%.
Погода в Украине
Синоптики предупредили жителей северо-западных регионов об опасной погоде 11 октября. В этот день в стране ожидается стремительное снижение температуры и заморозки.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Напомним, синоптики предупреждают, что в ночь на 11 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0...+5 °С. Объявлен первый уровень опасности.