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Облачно, но без дождя: какой будет погода в Одессе сегодня

11 октября 2023 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 октября.
Женщина гуляет с ребенком в коляске. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 октября, днем и вечером небо в Одессе будет ясным и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утре. В течение дня будет ветрено, однако синоптики дождя не прогнозируют, температура воздуха прогреется до +15 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 4-9 м/с.
  • Температура ночью 9-11°С, днем 10-15°С.
  • Температура морской воды 18–19 °С.
  • Атмосферное давление — 770 мм рт. ст.
  • Влажность — 54%.

Погода в Украине

Синоптики предупредили жителей северо-западных регионов об опасной погоде 11 октября. В этот день в стране ожидается стремительное снижение температуры и заморозки.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Напомним, синоптики предупреждают, что в ночь на 11 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0...+5 °С. Объявлен первый уровень опасности.

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