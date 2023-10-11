Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 октября.

Женщина гуляет с ребенком в коляске. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 октября, днем и вечером небо в Одессе будет ясным и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утре. В течение дня будет ветрено, однако синоптики дождя не прогнозируют, температура воздуха прогреется до +15 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер северный, 4-9 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 10-15°С.

Температура морской воды 18–19 °С.

Атмосферное давление — 770 мм рт. ст.

Влажность — 54%.

Погода в Украине

Синоптики предупредили жителей северо-западных регионов об опасной погоде 11 октября. В этот день в стране ожидается стремительное снижение температуры и заморозки.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Напомним, синоптики предупреждают, что в ночь на 11 октября в большинстве областей на поверхности почвы будут заморозки 0...+5 °С. Объявлен первый уровень опасности.