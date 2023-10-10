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Насувається західний вітер: якою буде погода в Одесі 11 жовтня

10 жовтня 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на завтра 11 жовтня
Мама з дитиною гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 жовтня, в Одесі очікується переважно похмура погода, проте пообіді можливі невеличкі прояснення, опадів не передбачається. Протягом дня зберігатиметься помірний вітер, тож слід одягатися тепліше. Температура буде комфортною для прогулянок. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

День в Одесі почнеться без хмар, проте з сильним західним вітром, який сягатиме до 13 км/год. Ближче до обіду вітер зміниться на північно-західний, також на небі з'явиться сонце. 

Температура повітря вдень прогріється від 7 до 14 °С, а вночі — від 6 до 7 °С. Проте температура Чорного моря залишатиметься досить теплою та становитиме 18-20 °С.

Схід сонця. 11 жовтня сонце почне вставати о 7:05, а сідатиме о 18:22. Світловий день становитиме 11 годин 16 хвилин. 

Прогноз погоди в Україні

Завтра, 11 жовтня, в деяких областях України підвищиться температура повітря. Подекуди очікується до +18 градусів. Лише в східній частині очікується ще холодна погода. Зовсім скоро заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.

Нагадаємо, у Карпатах продовжуються морози. Сьогодні, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до -5 °С.

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