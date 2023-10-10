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Надвигается западный ветер: какой будет погода в Одессе 11 октября

10 октября 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на завтра 11 октября.
Мама с ребенком гуляет по центру города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 11 октября, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода, однако после обеда возможны небольшие прояснения, осадков не предполагается. В течение дня сохраняется умеренный ветер, поэтому следует одеваться теплее. Температура будет удобна для прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

День в Одессе начнется без облаков, однако с сильным западным ветром, достигающим 13 км/ч. Ближе к обеду ветер сменится северо-западным, также на небе появится солнце.

Температура воздуха днем прогреется от 7 до 14°С, а ночью от 6 до 7°С. Тем не менее, температура Черного моря будет оставаться достаточно теплой и составлять 18-20 °С.

Восход. 11 октября солнце начнет вставать в 7:05, а садиться в 18:22. Световой день составляет 11 часов 16 минут.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 11 октября, в некоторых областях Украины повысится температура воздуха. Кое-где ожидается до +18 градусов. Лишь в восточной части ожидается холодная погода. Совсем скоро заморозки уйдут, а дневная температура в течение недели будет нарастать.

Напомним, в Карпатах продолжаются морозы. Сегодня, 10 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -5 °С.

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