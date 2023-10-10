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Відчувається наближення зими: якою буде погода в Одесі сьогодні

10 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 жовтня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 жовтня, ранок та день в Одесі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі можливий невеличкий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно хмарно. 
  • Маленький дощ.
  • Вітер північно-західний, 1-7 м/с. 
  • Температура вночі 10-12 °С, вдень 12-14 °С. 
  • Температура морської води 14-15 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 37%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Вітер північно-західний, 2-9 м/с. 
  • Температура вночі 4-7 °С, вдень 11-16 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 10 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Майже на усій території прогнозують заморозки, у декількох областях — невеликі дощі. 

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