Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 жовтня

Відчувається наближення зими: якою буде погода в Одесі сьогодні
10 жовтня 2023 06:30
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 10 жовтня, ранок та день в Одесі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі можливий невеличкий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Переважно хмарно.
- Маленький дощ.
- Вітер північно-західний, 1-7 м/с.
- Температура вночі 10-12 °С, вдень 12-14 °С.
- Температура морської води 14-15 °С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 37%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Вітер північно-західний, 2-9 м/с.
- Температура вночі 4-7 °С, вдень 11-16 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У вівторок, 10 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Майже на усій території прогнозують заморозки, у декількох областях — невеликі дощі.