Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 жовтня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 жовтня, ранок та день в Одесі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі можливий невеличкий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно хмарно.

Маленький дощ.

Вітер північно-західний, 1-7 м/с.

Температура вночі 10-12 °С, вдень 12-14 °С.

Температура морської води 14-15 °С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 37%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Вітер північно-західний, 2-9 м/с.

Температура вночі 4-7 °С, вдень 11-16 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 10 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. Майже на усій території прогнозують заморозки, у декількох областях — невеликі дощі.