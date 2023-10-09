Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Без опадів, але холодно: якою буде погода в Одесі сьогодні arrow

Без опадів, але холодно: якою буде погода в Одесі сьогодні

9 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Без опадів, але холодно: якою буде погода в Одесі сьогодні
Люди гуляють містом: Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 жовтня, в Одесі штормове попередження. Пориви вітру 15-17 м/с. Місто та область накриє холодний циклон. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність
  • Без істотних опадів
  • Вітер північно-західний — 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
  • Температура — вночі 6-8 °С тепла, вдень 13-15 °С.
  • Температура морської води — 15-16 °С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 53%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність
  • Без істотних опадів
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
  • Температура — вночі 3-8 °С тепла, вдень 12-17 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні мінлива хмарність, температура повітря 12-17 °С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз