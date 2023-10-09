Без опадів, але холодно: якою буде погода в Одесі сьогодні
9 жовтня 2023 06:30
Люди гуляють містом: Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 9 жовтня, в Одесі штормове попередження. Пориви вітру 15-17 м/с. Місто та область накриє холодний циклон. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність
- Без істотних опадів
- Вітер північно-західний — 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
- Температура — вночі 6-8 °С тепла, вдень 13-15 °С.
- Температура морської води — 15-16 °С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 53%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність
- Без істотних опадів
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
- Температура — вночі 3-8 °С тепла, вдень 12-17 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні по всій Україні мінлива хмарність, температура повітря 12-17 °С.