Без осадков, но холодно: какой будет погода в Одессе

Без осадков, но холодно: какой будет сегодня погода в Одессе
9 октября 2023 06:30
Люди гуляют по городу: Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 октября, в Одессе штормовое предупреждение. Порывы ветра 15-17 м/с. Город и область накроют холодный циклон. Утром небо будет ясным, а днем будет идти дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями
- Без существенных осадков
- Ветер северо-западный — 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
- Температура — ночью 6-8 °С тепла, днем 13-15 °С.
- Температура морской воды — 15-16 °С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность – 53%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями
- Без существенных осадков
- Ветер северо-западный — 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
- Температура — ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Сегодня по всей Украине облачно с прояснениями, температура воздуха 12-17 °С.