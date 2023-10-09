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Без осадков, но холодно: какой будет сегодня погода в Одессе

9 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Без осадков, но холодно: какой будет погода в Одессе
Люди гуляют по городу: Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 октября, в Одессе штормовое предупреждение. Порывы ветра 15-17 м/с. Город и область накроют холодный циклон. Утром небо будет ясным, а днем будет идти дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями
  • Без существенных осадков
  • Ветер северо-западный — 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
  • Температура — ночью 6-8 °С тепла, днем 13-15 °С.
  • Температура морской воды — 15-16 °С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность – 53%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями
  • Без существенных осадков
  • Ветер северо-западный — 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.
  • Температура — ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине облачно с прояснениями, температура воздуха 12-17 °С.

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