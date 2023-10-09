Без осадков, но холодно: какой будет погода в Одессе

Люди гуляют по городу: Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 октября, в Одессе штормовое предупреждение. Порывы ветра 15-17 м/с. Город и область накроют холодный циклон. Утром небо будет ясным, а днем будет идти дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями

Без существенных осадков

Ветер северо-западный — 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура — ночью 6-8 °С тепла, днем 13-15 °С.

Температура морской воды — 15-16 °С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность – 53%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями

Без существенных осадков

Ветер северо-западный — 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура — ночью 3-8 °С тепла, днем 12-17 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине облачно с прояснениями, температура воздуха 12-17 °С.