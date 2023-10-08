Буде вітряно: на завтра в Одесі оголосили штормове попередження

Море штормить: Фото: Новини.LIVE

На завтра, 9 жовтня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру до 15-17 м/с та зниження температури повітря.

Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Одеситів та гостей міста закликають бути надзвичайно обачними у зв'язку з негодою. Важливо обмежити поїздки, особливо для літніх осіб, дітей та вагітних. Не залишайте транспортні засоби під деревами чи біля електропередач, адже сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому перебувати у пляжній зоні теж небезпечно. Існує велика ймовірність зриву морських мін з якорів та їх піднесення до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області призупинили посівну кампанію озимої пшениці. Це пов'язано з посушливою погодою та відсутністю вологи.