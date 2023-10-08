Будет ветрено: на завтра в Одессе объявили штормовое предупреждение
На завтра, 9 октября, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с и понижение температуры воздуха.
Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Одесситов и гостей города призывают быть очень осмотрительными в связи с непогодой. Важно ограничить поездки, особенно для пожилых, детей и беременных. Не оставляйте транспортные средства под деревьями или возле электропередачи, ведь сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.
Опасность для посетителей пляжей
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, поэтому находиться в пляжной зоне тоже небезопасно. Существует большая вероятность срыва морских мин с якоря и их подъема на берег, а также дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.
Горячие линии в Одессе
- Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области приостановили посевную кампанию озимой пшеницы. Это связано с засушливой погодой и отсутствием влаги.