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Будет ветрено: на завтра в Одессе объявили штормовое предупреждение

8 октября 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Будет ветрено: на завтра в Одессе объявили штормовое предупреждение
Море штормит: Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На завтра, 9 октября, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с и понижение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Одесситов и гостей города призывают быть очень осмотрительными в связи с непогодой. Важно ограничить поездки, особенно для пожилых, детей и беременных. Не оставляйте транспортные средства под деревьями или возле электропередачи, ведь сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.

Опасность для посетителей пляжей

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, поэтому находиться в пляжной зоне тоже небезопасно. Существует большая вероятность срыва морских мин с якоря и их подъема на берег, а также дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области приостановили посевную кампанию озимой пшеницы. Это связано с засушливой погодой и отсутствием влаги.

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