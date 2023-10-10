Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 октября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 октября, утро и день в Одессе будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Ночью возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно облачно.

Небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 1-7 м/с.

Температура ночью 10-12 °С, днем 12-14 °С.

Температура морской воды 14–15 °С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 37%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Ветер северо-западный, 2-9 м/с.

Температура ночью 4-7 °С, днем 11-16 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода. Почти по всей территории прогнозируют заморозки, в нескольких областях — небольшие дожди.