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Чувствуется приближение зимы: какой будет погода в Одессе

10 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 октября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 10 октября, утро и день в Одессе будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Ночью возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно облачно.
  • Небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 1-7 м/с.
  • Температура ночью 10-12 °С, днем 12-14 °С.
  • Температура морской воды 14–15 °С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 37%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Ветер северо-западный, 2-9 м/с.
  • Температура ночью 4-7 °С, днем 11-16 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода. Почти по всей территории прогнозируют заморозки, в нескольких областях — небольшие дожди.

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