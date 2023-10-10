Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 октября.

Чувствуется приближение зимы: какой будет погода в Одессе
10 октября 2023 06:30
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 10 октября, утро и день в Одессе будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Ночью возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно облачно.
- Небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 1-7 м/с.
- Температура ночью 10-12 °С, днем 12-14 °С.
- Температура морской воды 14–15 °С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 37%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Ветер северо-западный, 2-9 м/с.
- Температура ночью 4-7 °С, днем 11-16 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Во вторник, 10 октября, в Украине ожидается прохладная погода. Почти по всей территории прогнозируют заморозки, в нескольких областях — небольшие дожди.