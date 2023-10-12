Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 октября.

Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода, но с утра возможна небольшая облачность и туман. Ветер умеренный, осадков не предполагается, поэтому стоит выйти на прогулку. Воздух прогреется до +14 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Преимущественно ясно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Температура ночью 5-10 °С, днем 12-14 °С.

Температура морской воды 17–18 °С.

Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.

Влажность – 63%.

Погода в Украине

В Украине завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.