Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 октября.

Туманное утро сменит ясный день: какой будет погода в Одессе сегодня
12 октября 2023 07:10
Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 12 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода, но с утра возможна небольшая облачность и туман. Ветер умеренный, осадков не предполагается, поэтому стоит выйти на прогулку. Воздух прогреется до +14 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно ясно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 5-10 °С, днем 12-14 °С.
- Температура морской воды 17–18 °С.
- Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.
- Влажность – 63%.
Погода в Украине
В Украине завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.