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Туманное утро сменит ясный день: какой будет погода в Одессе сегодня

12 октября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 октября.
Женщина гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода, но с утра возможна небольшая облачность и туман. Ветер умеренный, осадков не предполагается, поэтому стоит выйти на прогулку. Воздух прогреется до +14 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно ясно.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 2-5 м/с.
  • Температура ночью 5-10 °С, днем 12-14 °С.
  • Температура морской воды 17–18 °С.
  • Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.
  • Влажность – 63%.

Погода в Украине

В Украине завтра, 12 октября, погода будет теплее, чем в предыдущие дни. Особенно этот день будет теплым на западе страны.

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.

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