Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 октября.

Бабье лето: какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 14 октября, в Одессе будет сохраняться теплая погода. С утра в городе будет солнечно, а столбики термометров покажут +20 в обед, что будет самой высокой температурой в этот день за последние 20 лет. Осадков и сильного ветра синоптики не предсказывают.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Солнечно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-7 м/с.
- Температура ночью 14–16°С, днем 16–20°С.
- Температура морской воды 17–18 °С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 80%.
Погода в Украине
В эти выходные в Украине ожидается теплая погода без осадков. Лишь в понедельник на большей части территории пройдут кратковременные дожди.
Напомним, в ближайшую ночь и завтра утром в южной части, центральных и восточных областях будут туманы. Завтра днем в западных областях в понедельник на западе и юге страны местами порывы ветра 15-20 м/с.
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