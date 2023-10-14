Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 октября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 октября, в Одессе будет сохраняться теплая погода. С утра в городе будет солнечно, а столбики термометров покажут +20 в обед, что будет самой высокой температурой в этот день за последние 20 лет. Осадков и сильного ветра синоптики не предсказывают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Солнечно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-7 м/с.

Температура ночью 14–16°С, днем 16–20°С.

Температура морской воды 17–18 °С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 80%.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на юге. Фото: скриншот

Погода в Украине

В эти выходные в Украине ожидается теплая погода без осадков. Лишь в понедельник на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Напомним, в ближайшую ночь и завтра утром в южной части, центральных и восточных областях будут туманы. Завтра днем в западных областях в понедельник на западе и юге страны местами порывы ветра 15-20 м/с.