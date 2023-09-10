Температура моря сьогодні — Чорне море 10 вересня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

З настанням вихідних, температура повітря в Одесі почала йти на спад, попри прийдешнє "бабине літо". Проте Чорне море досі залишається теплим і комфортним для плавання.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 10 вересня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 23.7°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 26°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Фактичні значення температури води поблизу берега можуть відрізнятися на кілька градусів у порівнянні із зазначеними значеннями. Це буває помітно після сильного дощу або після тривалих періодів сильних вітрів. Деякі низові вітру призводять до того, що холодні глибокі води замінюють поверхневі, які були нагріті сонцем.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.