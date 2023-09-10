Температура моря сьогодні — Чорне море 10 вересня

Бабине літо не за горами: яка температура Чорного моря сьогодні
З настанням вихідних, температура повітря в Одесі почала йти на спад, попри прийдешнє "бабине літо". Проте Чорне море досі залишається теплим і комфортним для плавання.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 10 вересня.
Температура Чорного моря
Сьогодні температура води в Одесі становить 23.7°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 26°C.
Фактичні значення температури води поблизу берега можуть відрізнятися на кілька градусів у порівнянні із зазначеними значеннями. Це буває помітно після сильного дощу або після тривалих періодів сильних вітрів. Деякі низові вітру призводять до того, що холодні глибокі води замінюють поверхневі, які були нагріті сонцем.
Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.
Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.