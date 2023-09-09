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У воді тепліше, ніж на вулиці: яка температура Чорного моря сьогодні

9 вересня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 9 вересня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З кожним днем в Одесі температура повітря йде на спад. Проте Чорне море залишається досить теплим, попри похолодання.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 9 вересня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 24.7°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 24°C. 

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло за останній тиждень, але впало в порівнянні з 20-денний давністю. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 22°C. 

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, у Туреччині зараз розмірковують, як зробити відпочинок в країні популярнішим і дешевшим. Експерти туристичного бізнесу зараз прораховують, наскільки може впасти привабливість, якщо з системи "все включено" виключити необмежений алкоголь.

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