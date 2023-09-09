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В воде теплее, чем на улице: какая температура Черного моря сегодня

9 сентября 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня - Черное море 9 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С каждым днем в Одессе температура воздуха идет на убыль. Однако Черное море остается достаточно теплым, несмотря на похолодание.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 9 сентября.

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Температура Черного моря

Сегодня температура воды в Одессе составляет 24.7°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 24°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение возросло за последнюю неделю, но упало по сравнению с 20-дневной давностью. Ровно год назад в этот день температура воды была 22°C.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.

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