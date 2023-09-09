Температура моря сегодня - Черное море 9 сентября

В воде теплее, чем на улице: какая температура Черного моря сегодня
С каждым днем в Одессе температура воздуха идет на убыль. Однако Черное море остается достаточно теплым, несмотря на похолодание.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 9 сентября.
Температура Черного моря
Сегодня температура воды в Одессе составляет 24.7°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 24°C.
Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение возросло за последнюю неделю, но упало по сравнению с 20-дневной давностью. Ровно год назад в этот день температура воды была 22°C.
Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.