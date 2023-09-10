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Бабье лето не за горами: какая температура Черного моря сегодня

10 сентября 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня – Черное море 10 сентября
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С наступлением выходных температура воздуха в Одессе начала идти на спад, несмотря на грядущее "бабье лето". Тем не менее Черное море до сих пор остается теплым и комфортным для плавания.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 10 сентября.

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Температура Черного моря

Сегодня температура воды в Одессе составляет 23.7°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для продолжительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 26°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Фактические значения температуры воды у берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильных дождей или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, нагретые солнцем.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

Также мы сообщали, что в сентябре этого года будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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