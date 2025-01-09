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Багатодітного батька не звільняли з армії — що вирішив суд

9 січня 2025 22:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Багатодітному батьку відмовили у звільненні з війська, рішення суду
Українські військові. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовослужбовець з Миколаївщини подав до суду на військову частину. За його словами, командування не розглянуло його рапорт про звільнення через необхідність утримувати трьох неповнолітніх дітей. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Миколаївського окружного адміністративного суду.

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Подробиці справи

Старший солдат звернувся до командира з рапортом про звільнення. Своє бажання він аргументував тим, що утримує трьох дітей молодших 18 років. Його звернення залишили без розгляду. Крім того, у частині заявили, що чоловік не подав всі необхідні для звільнення документи.  

Що вирішив суд

Суддя зважив, що військовий має "дещо обмежені можливості" щодо збору документів. Тому позов задовольнили частково. Суд визнав бездіяльність командування й зобов'язав його розглянути рапорт. Водночас, з'ясувалося, що питання про звільнення не вирішується на рівні частини, отже, у цій вимозі позивачу відмовили. 

Нагадаємо, на Одещині судили військового, який побив приятеля. Також ми писали про вирок бійцю, який самовільно залишив частину.

ЗСУ Миколаївська область батьки військовослужбовці судові рішення

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