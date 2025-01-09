Многодетному отцу отказали в увольнении из армии, решение суда

Украинские военные. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Военнослужащий из Николаевской области подал в суд на воинскую часть. По его словам, командование не рассмотрело его рапорт об увольнении из-за необходимости содержать троих несовершеннолетних детей.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Николаевского окружного административного суда.

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Подробности дела

Старший солдат обратился к командиру с рапортом об увольнении. Свое желание он аргументировал тем, что содержит троих детей младше 18 лет. Его обращение оставили без рассмотрения. Кроме того, в части заявили, что мужчина не подал все необходимые для увольнения документы.

Что решил суд

Судья учел, что военный имеет "несколько ограниченные возможности" по сбору документов. Поэтому иск удовлетворили частично. Суд признал бездействие командования и обязал его рассмотреть рапорт. В то же время, выяснилось, что вопрос об увольнении не решается на уровне части, следовательно, в этом требовании истцу отказали.

Напомним, в Одесской области судили военного, который избил приятеля. Также мы писали о приговоре бойцу, который самовольно оставил часть.