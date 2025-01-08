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Побив приятеля — на Одещині судили військового

8 січня 2025 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині військовий побив товариша
На Одещині судили військового. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовослужбовець на три тижні відправив товариша до лікарні. За це він мав сісти за ґрати на три роки, але суддя пом'якшив вирок.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Фрунзівського райсуду.

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Подробиці справи

Згідно з матеріалами суду, військовий завітав у гості до знайомого. Вони посварилися, обвинувачений вдарив господаря, і той впав на землю. Наступні три тижні потерпілий провів на лікуванні з переломом.

Що вирішив суд    

Підсудний свою провину повністю визнав. Втім, за місцем проживання його схарактеризувати негативно. Однак суддя врахував каяття військового й замінив йому три роки ув'язнення двома роками іспитового терміну. Крім того, чоловік має пройти програму "Подолання агресивної поведінки".

Нагадаємо, на Одещині судили військового за п'яну ДТП. Також у Києві винесли вирок солдату, який побив поліцейських.

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