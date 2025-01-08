На Одещині військовий побив товариша

На Одещині судили військового. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел

Військовослужбовець на три тижні відправив товариша до лікарні. За це він мав сісти за ґрати на три роки, але суддя пом'якшив вирок.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Фрунзівського райсуду.

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Подробиці справи

Згідно з матеріалами суду, військовий завітав у гості до знайомого. Вони посварилися, обвинувачений вдарив господаря, і той впав на землю. Наступні три тижні потерпілий провів на лікуванні з переломом.

Що вирішив суд

Підсудний свою провину повністю визнав. Втім, за місцем проживання його схарактеризувати негативно. Однак суддя врахував каяття військового й замінив йому три роки ув'язнення двома роками іспитового терміну. Крім того, чоловік має пройти програму "Подолання агресивної поведінки".

Нагадаємо, на Одещині судили військового за п'яну ДТП. Також у Києві винесли вирок солдату, який побив поліцейських.