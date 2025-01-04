На Одещині солдат у стані сп’яніння спричинив ДТП із травмами

Поліцейська машина на місці ДТП на дорозі. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП з потерпілими. Чоловіка суд визнав винним та призначив покарання, своєю чергою солдат відшкодував збитки потерпілому.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

ДТП з військовим

Відомо, що ДТП сталася 14 грудня 2023 року в місті Південне. Військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем "Mercedes-Benz" зі швидкістю 80 км/год, що значно перевищувало дозволену в населених пунктах. Військовослужбовець виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Caddy". Водій другого автомобіля отримав травми середньої тяжкості, зокрема закритий перелом стопи та садна. Автомобілі теж зазнали значних пошкоджень. Потерпілого було госпіталізовано, а винуватого в аварії затримали.

Яке покарання за водіння у стані сп'яніння

У суді солдат визнав свою провину та компенсував потерпілому матеріальні збитки. Військовослужбовця визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння. Йому призначили покарання у вигляді обмеження волі на два роки з можливістю подальшого продовження служби в ЗСУ.

Нагадаємо, в Одесі будуть судитимуть адміністратора служби доставки їжі, який протягом місяця крав гроші з каси. Також одеські поліцейські відправили до в'язниці чоловіка, який побив до смерті свого товариша.