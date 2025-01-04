В Одесской области солдат в состоянии опьянения спровоцировал ДТП с травмами

Полицейская машина на месте ДТП на дороге. Фото иллюстративное: Нацполиция

На Одесчине военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с пострадавшими. Мужчину суд признал виновным и назначил наказание, в свою очередь солдат возместил убытки потерпевшему.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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ДТП с военным

Известно, что ДТП произошло 14 декабря 2023 года в городе Южное. Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Mercedes-Benz" со скоростью 80 км/ч, что значительно превышало разрешенную в населенных пунктах. Нарушая правила дорожного движения, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Volkswagen Caddy". Водитель второго автомобиля получил травмы средней тяжести, в частности закрытый перелом стопы и ссадины. Автомобили тоже получили значительные повреждения. Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемого задержали.

Какое наказание за вождение в состоянии опьянения

В суде солдат признал свою вину и компенсировал потерпевшему материальный ущерб. Военнослужащего признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на два года с возможностью дальнейшего продолжения службы в ВСУ.

Напомним, в Одессе будут судить администратора службы доставки еды, который в течение месяца воровал деньги из кассы. Также одесские полицейские отправили в тюрьму мужчину, который избил до смерти своего товарища.