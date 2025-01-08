В Одесской области военный избил товарища

В Одесской области судили военного. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Военнослужащий на три недели отправил товарища в больницу. За это он должен был сесть за решетку на три года, но судья смягчил приговор.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Фрунзовского райсуда.

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Подробности дела

Согласно материалам суда, военный пришел в гости к знакомому. Они поссорились, обвиняемый ударил хозяина, и тот упал на землю. Следующие три недели потерпевший провел на лечении с переломом.

Что решил суд

Подсудимый свою вину полностью признал. Впрочем, по месту жительства его охарактеризовали негативно. Тем не менее судья учел раскаяние военного и заменил ему три года заключения двумя годами испытательного срока. Кроме того, мужчина должен пройти программу "Преодоление агрессивного поведения".

Напомним, в Одесской области судили военного за пьяное ДТП. Также в Киеве вынесли приговор солдату, который избил полицейских.