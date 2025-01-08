В Одесской области военный избил товарища

Избил приятеля — в Одесской области судили военного
Военнослужащий на три недели отправил товарища в больницу. За это он должен был сесть за решетку на три года, но судья смягчил приговор.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Фрунзовского райсуда.
Подробности дела
Согласно материалам суда, военный пришел в гости к знакомому. Они поссорились, обвиняемый ударил хозяина, и тот упал на землю. Следующие три недели потерпевший провел на лечении с переломом.
Что решил суд
Подсудимый свою вину полностью признал. Впрочем, по месту жительства его охарактеризовали негативно. Тем не менее судья учел раскаяние военного и заменил ему три года заключения двумя годами испытательного срока. Кроме того, мужчина должен пройти программу "Преодоление агрессивного поведения".
Напомним, в Одесской области судили военного за пьяное ДТП. Также в Киеве вынесли приговор солдату, который избил полицейских.
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