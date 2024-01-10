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Багатодітного одесита зняли з обліку у ТЦК після скандалу на кордоні

10 січня 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Багатодітного одесита зняли з обліку у ТЦК після скандалу на кордоні
Родина багатодітного батька. Фото: Ірина Мецкер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Батька восьми дітей, якого не випустили за кордон після новорічних свят,  виключили із військового обліку. Одеситу у військовому квитку замінили "знятий" з обліку на "виключений". 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила його дружина Ірина Мецкер. 

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"У зв'язку з тим, що наказ Міноборони №207 втратив свою силу ще у 2008 році, ми пішли шляхом отримання відстрочки як багатодітний батько. Для отримання відстрочки по багатодітності потрібно написати заяву, що ми хочемо пройти комісію та отримати цю відстрочку, ну й надалі за стандартною схемою. І вуаля, а таки можна. Ми "вимкнені" з військового обліку і вільно можемо їздити куди хочемо!", — пише жінка.

Деталі інциденту

Багатодітний чоловік відвозив знайому жінку за кордон, коли на КПП "Маяки — Паланка" прикордонники не пропустили його через те, що у його військовому квитку замість слова "знято" має бути слово "виключено" з військової служби.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації в Україні планують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Це допоможе державі призвати на службу необхідних 500 тисяч солдатів, про яких повідомляло Міністерство оборони.

Також ми писали, що законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.

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