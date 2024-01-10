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Многодетного одессита сняли с учета в ТЦК после скандала на границе

10 января 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Многодетного одессита сняли с учета в ТЦК после скандала на границе
Семья многодетного отца. Фото: Ирина Мецкер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Отец восьми детей, которого не выпустили за границу после новогодних праздников, исключили из военного учета. Одесситу в военном билете заменили "снятый" с учета на "исключенный".

Об этом на своей Facebook-странице сообщила его супруга Ирина Мецкер.

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"В связи с тем, что приказ Минобороны №207 потерял свою силу еще в 2008 году, мы пошли по пути получения отсрочки как многодетный отец. Для получения отсрочки по многодетности нужно написать заявление, что мы хотим пройти комиссию и получить эту отсрочку, ну и дальше по стандартной схеме. И вуаля, а таки можно. Мы "выключены" из военного учета и свободно можем ездить куда хотим!", – пишет женщина.

Детали инцидента

Многодетный мужчина увозил знакомую женщину за границу, когда на КПП "Маяки — Паланка" пограничники не пропустили его из-за того, что в его военном билете вместо слова "снято" должно быть слово "исключено" с военной службы.

Напомним, согласно новому законопроекту об усилении мобилизации в Украине планируется уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет. Это поможет государству призвать на службу необходимые 500 тысяч солдат, о которых сообщало Министерство обороны.

Также мы писали, что вызвавший много споров законопроект о мобилизации в Украине, возможно, будет изменен. Предусматривается исключение положения о замораживании банковских счетов уклоняющихся от мобилизации граждан.

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