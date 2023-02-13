Нардеп Олександр Гайду потрапить до реєстру корупціонерів

Програв у суді він двічі

Народний депутат, член депутатської фракції "Слуга народу" Олександр Гайду програв справу в Київському апеляційному суді. Він "образився" на те, що його дружині не дозволили поїсти в кафе без ковідного сертифіката в період пандемії, та намагався заблокувати роботу кафе.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Що відомо про скандал

Ще в січні минулого року депутат разом з дружиною вирішив провести вечір в кафе, однак йому відмовили у розміщенні за столиком, адже його дружина не показала COVID-сертифікат. Гайду "образився" й ініціював перевірку закладу на безпечність харчових продуктів.

"Олександр Гайду скористався своїм правом на депутатське звернення та написав до одеського міського голови Геннадія Труханова й до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із питань, які становили приватний інтерес депутата", — йдеться в повідомленні.

Через відповідні перевірки роботу закладу було паралізовано на тиждень. Такі дії призвели до втрати прибутку. За цим фактом у серпні 2022 року НАЗК склало адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів у нардепа.

Яке покарання чекає на нардепа

Суд визнав винним депутата у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Обранець мав заплатити штраф на користь держави у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проте звернувся з оскарженням рішення в апеляційній інстанції. Київський апеляційний суд залишив Постанову без змін.

Хто такий Олександр Гайду?

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом 128 (м. Миколаїв) як безпартійний. Член однойменної фракції. Входить до Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Виконавчий директор ТОВ "Вібо-Транс" — це компанія, що надає всі види транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних з організацією та забезпеченням внутрішніх, експортно-імпортних і транзитних перевезень вантажів.

З 2011 до 2017 роки обіймав посаду керівника морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера" (OSTCHEM Group DF, що належить Дмитру Фірташу).

Закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Менеджмент та підприємництво" та Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова за спеціальністю "Правознавство". Кандидат наук з державного управління.

Нагадаємо, помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень.