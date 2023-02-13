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Хотел отомстить одесскому кафе: нардеп попадет в реестр коррупционеров

13 февраля 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нардеп Александр Гайду попадет в реестр коррупционеров
Проиграл в суде он дважды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Народный депутат, член депутатской фракции "Слуга народа" Александр Гайду проиграл дело в Киевском апелляционном суде. Он "обиделся" на то, что его жене не разрешили поесть в кафе без ковидного сертификата в период пандемии и пытался заблокировать работу кафе.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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Еще в январе прошлого года депутат вместе с женой решил провести вечер в кафе, однако ему отказали в размещении за столиком, ведь его жена не показала сертификат COVID. Гайду "обиделся" и инициировал проверку заведения на безопасность пищевых продуктов.

"Александр Гайду воспользовался своим правом на депутатское обращение и написал одесскому городскому голове Геннадию Труханову и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам, представляющим частный интерес депутата", — говорится в сообщении.

Из-за соответствующих проверок работа заведения была парализована на неделю. Такие действия привели к потере прибыли. По этому факту в августе 2022 года НАПК составило административный протокол по конфликту интересов у нардепа.

Какое наказание ждет нардепа

Суд признал виновным депутата в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Избранник должен был заплатить штраф в пользу государства в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, однако обратился с обжалованием решения в апелляционной инстанции. Киевский апелляционный суд оставил Постановление по-прежнему.

Кто такой Александр Гайду?

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу 128 (г. Николаев) как беспартийный. Член одноименной фракции. Входит в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Исполнительный директор ООО "Вибо-Транс" — компания, предоставляющая все виды транспортно-экспедиторских услуг, связанных с организацией и обеспечением внутренних, экспортно-импортных и транзитных перевозок грузов.

С 2011 по 2017 годы занимал должность руководителя морского специализированного порта "Ника-Тера" (OSTCHEM Group DF, принадлежащего Дмитрию Фирташу).

Окончил Одесский государственный экономический университет по специальности "Менеджмент и предпринимательство" и Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова по специальности "Правоведение". Кандидат наук по государственному управлению.

Напомним, помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

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