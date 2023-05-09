Бджоли-вбивці: на Одещині кобила вмерла через укуси комах

Кобила вмерла через укуси бджіл. Фото: ГУ Держпродспоживслужби

Українські ветеринари знову зіткнулися зі складнощами, пов'язаними з укусами бджіл. Останнім жертвою стала кобила, яка знаходилася на пасовищі у селі Андрієво-Іванівка Березівського району. Як повідомляють фахівці тварина померла від отруєння, яке спричинили укуси бджіл.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Небезпека для свійських тварин

Крім кобил, на укуси бджіл дуже чутливі й інші свійські тварини, зокрема, корови. Як стверджують ветеринари, десять укусів бджіл може вбити дорослу тварину. Щоб уникнути подібних трагедій, ветеринари радять уважно обирати місце для утримання свійських тварин, враховуючи близькість до пасік.

Необхідні заходи

Після виявлення трупа кобили, на місце події виїхали спеціалісти Одеської регіональної державної лабораторії та Головного управління Держпродспоживслужби. Вони зафіксували характерні набряки від отруєння та відібрали зразки патологічного матеріалу. Згодом, завдяки спільним діям представників Андрієво-Іванівської ОТГ та спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, труп кобили захоронено, а було вжито всі необхідні ветеринарно-санітарні заходи.

Нагадаємо, на території с. Кислиця Саф’янівської об’єднаної територіальної громади Одещини введені карантинні обмеження через поширення сказу тварин. Це рішення прийняла державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ізмаїльській райдержадміністрації.