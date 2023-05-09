Пчелы-убийцы: в Одесской области кобыла умерла из-за укусов насекомых

Кобыла умерла из-за укусов пчел. Фото: ГУ Госпродпотребслужбы

Украинские ветеринары снова столкнулись со сложностями, связанными с укусами пчел. Последней жертвой стала кобыла, находившаяся на пастбище в селе Андреево-Ивановка Березовского района. Как сообщают специалисты, животное умерло от отравления, которое повлекло за собой укусы пчел.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Опасность для домашних животных

Кроме кобыл, на укусы пчел очень чувствительны и другие домашние животные, в частности, коровы. Как утверждают ветеринары, десять укусов пчел может убить взрослое животное. Чтобы избежать подобных трагедий, ветеринары советуют внимательно выбирать место для содержания домашних животных, учитывая близость к пасекам.

Необходимые меры

После обнаружения трупа кобылы, на место происшествия выехали специалисты Одесской региональной государственной лаборатории и Главного управления Госпродпотребслужбы. Они отмечали характерные отеки от отравления и отобрали образцы патологического материала. Впоследствии, благодаря совместным действиям представителей Андреево-Ивановской ОТГ и специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, труп кобылы захоронен, а были приняты все необходимые ветеринарно-санитарные меры.

Напомним, на территории с. Кислица Сафьяновской объединенной территориальной общины Одесчины введены карантинные ограничения из-за распространения бешенства животных. Это решение приняла государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Измаильской райгосадминистрации.