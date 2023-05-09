Нелегальних казино в Одесі поменшало
Детективи БЕБ (Бюро Економічної Безпеки) виявили та припинили діяльність мережі нелегальних ігрових залів в Одеській області. Ігрові зали, що пропонували доступ до азартних ігор та лотерей в мережі Інтернет, розташовувались на перших поверхах багатоповерхівок і МАФах.
Про це повідомляє БЕБ.
Після проведення обшуків у п'яти приміщеннях, що провадили незаконну діяльність, детективи вилучили товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн грн. Серед них: гроші, 50 комп’ютерних столів, 65 системних блоків, 51 монітор, принтер для чеків зі штрих-кодом, камери відеоспостереження, іншу оргтехніку та чорнові записи.
Згідно зі зібраними даними, фігуранти мережі приховували свою діяльність. Потенційних клієнтів впускали до ігрових залів лише по дзвінку.
Зазначимо, легалізація грального бізнесу мала принести мільйони до державної казни. Одеса стала одним з перших міст, в якому з’явилось казино. Втім війна внесла свої корективи, й прибуток не такий захмарний, як хотілося б.
Нагадаємо, за клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права товариства, кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ. Вартість статутного капіталу становить 30 млн грн.