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Нелегальних казино в Одесі поменшало

9 травня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нелегальних казино в Одесі поменшало
В Одесі нелегально працювали ігрові зали. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективи БЕБ (Бюро Економічної Безпеки) виявили та припинили діяльність мережі нелегальних ігрових залів в Одеській області. Ігрові зали, що пропонували доступ до азартних ігор та лотерей в мережі Інтернет, розташовувались на перших поверхах багатоповерхівок і МАФах. 

Про це повідомляє БЕБ.

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Після проведення обшуків у п'яти приміщеннях, що провадили незаконну діяльність, детективи вилучили товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн грн. Серед них: гроші, 50 комп’ютерних столів, 65 системних блоків, 51 монітор, принтер для чеків зі штрих-кодом, камери відеоспостереження, іншу оргтехніку та чорнові записи.

Обшуки в підпільних ігрових залах. Фото: БЕБ
Обшуки в підпільних ігрових залах. Фото: БЕБ

Згідно зі зібраними даними, фігуранти мережі приховували свою діяльність. Потенційних клієнтів впускали до ігрових залів лише по дзвінку.

БЕБ припинило діяльність нелегальних ігрових залів. Фото: БЕБ

Зазначимо, легалізація грального бізнесу мала принести мільйони до державної казни. Одеса стала одним з перших міст, в якому з’явилось казино. Втім війна внесла свої корективи, й прибуток не такий захмарний, як хотілося б. 

Нагадаємо, за клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права товариства, кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ. Вартість статутного капіталу становить 30 млн грн.

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