Нелегальных казино в Одессе стало меньше

В Одессе нелегально работали игровые залы. Фото: БЕБ

Детективы БЭБ (Бюро Экономической Безопасности) обнаружили и приостановили деятельность сети нелегальных игровых залов в Одесской области. Игровые залы, предлагавшие доступ к азартным играм и лотереям в сети Интернет, размещались на первых этажах многоэтажек и МАФах.

Об этом сообщает БЭБ.

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После проведения обысков в пяти помещениях, производивших незаконную деятельность, детективы изъяли товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн грн. Среди них деньги, 50 компьютерных столов, 65 системных блоков, 51 монитор, принтер для чеков со штрих-кодом, камеры видеонаблюдения, другую оргтехнику и черновые записи.

Обыски в подпольных игровых залах. Фото: БЕБ

Согласно собранным данным, фигуранты сети скрывали свою деятельность. Потенциальных клиентов впускали в игровые залы только по звонку.

БЭБ приостановило деятельность нелегальных игровых залов. Фото: БЕБ

Отметим, легализация игорного бизнеса должна была принести миллионы в государственную казну. Одесса стала одним из первых городов, где появилось казино. Впрочем, война внесла свои коррективы, и прибыль не такая заоблачная, как хотелось бы.

Напомним, по ходатайству Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права общества, конечным бенефициарным собственником является гражданин РФ. Стоимость уставного капитала составляет 30 млн. грн.