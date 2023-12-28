БЕБ проводить обшуки у компаніях, повʼязаних з одеським "королем контрабанди"

Альперін у залі суду. Фото: Oboz

Бюро економічної безпеки (БЕБ) провело обшуки у компаніях, які підозрюють у реалізації контрабандних товарів. Підприємства повʼязують з одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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За інформацією відомства, підприємства завдали орієнтовних збитків державі у 127 мільйонів гривень.

Зазначимо, що з метою припинення контрабандної діяльності у 2021 році Вадима Альперіна позбавили громадянства, однак він організував нові схеми з залученням родичів.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та компʼютерно-технічних експертиз.

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Відзначимо, у листопаді 2019 року стало відомо, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці від правоохоронців утік Вадим Альперін — він причетний до схеми із розмитненням імпортованих товарів за зниженими цінами.

Від реалізації цієї схеми держава зазнала понад 77 млн грн збитків. Бізнесмен імпортував товар у величезних кількостях, переважно з Китаю. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Нагадаємо, 12 жовтня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження щодо порушень на митниці. Вона стосується одеського бізнесмена Вадима Альперіна та його злочинної групи, яка займалася транспортуванням контрабанди.