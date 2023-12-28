БЭБ проводит обыски в компаниях, связанных с одесским "королем контрабанды"

Альперин в зале суда. Фото: Oboz

Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело обыски в компаниях, подозреваемых в реализации контрабандных товаров. Предприятия связывают с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

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По информации ведомства, предприятия нанесли ориентировочный ущерб государству в 127 миллионов гривен.

С целью прекращения контрабандной деятельности в 2021 году Вадима Альперина лишили гражданства, однако он организовал новые схемы с привлечением родственников.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. Планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.

Больше о деле "короля контрабанды"

Отметим, что в ноябре 2019 года стало известно, что во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин — он причастен к схеме с растаможкой импортированных товаров по сниженным ценам.

От реализации этой схемы государство понесло более 77 млн грн убытков. Бизнесмен импортировал товар в огромных количествах, преимущественно из Китая. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в задержании самого Альперина.

Напомним, 12 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство по нарушениям на таможне. Она касается одесского бизнесмена Вадима Альперина и его преступной группы, занимавшейся транспортировкой контрабанды.