Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow БЭБ проводит обыски в компаниях, связанных с одесским "королем контрабанды" arrow

БЭБ проводит обыски в компаниях, связанных с одесским "королем контрабанды"

28 декабря 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
БЭБ проводит обыски в компаниях, связанных с одесским "королем контрабанды"
Альперин в зале суда. Фото: Oboz
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело обыски в компаниях, подозреваемых в реализации контрабандных товаров. Предприятия связывают с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Читайте также:

По информации ведомства, предприятия нанесли ориентировочный ущерб государству в 127 миллионов гривен.

С целью прекращения контрабандной деятельности в 2021 году Вадима Альперина лишили гражданства, однако он организовал новые схемы с привлечением родственников.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. Планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.

Больше о деле "короля контрабанды"

Отметим, что в ноябре 2019 года стало известно, что во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин — он причастен к схеме с растаможкой импортированных товаров по сниженным ценам.

От реализации этой схемы государство понесло более 77 млн грн убытков. Бизнесмен импортировал товар в огромных количествах, преимущественно из Китая. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в задержании самого Альперина.

Напомним, 12 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное производство по нарушениям на таможне. Она касается одесского бизнесмена Вадима Альперина и его преступной группы, занимавшейся транспортировкой контрабанды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме