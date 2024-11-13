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Бережіть дітей — на Одещині вирує небезпечна хвороба

13 листопада 2024 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині різко зросла захворюваність на кашлюк — деталі
Жінка міряє температуру дитині. Фото: ілюстративне/ТСН
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За десять місяців поточного року в Одеській області катастрофічно виріс рівень захворюваності на кашлюк. Ця хвороба особливо небезпечна для дітей і може мати фатальні наслідки.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у середу, 13 листопада.

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За даними Центру, цього року в Одеській області зареєстрували 487 випадків кашлюку. При цьому, зауважують медики, за аналогічний період минулого року зафіксували тільки один такий випадок. Найчастіше заражалися у травні — тоді захворіла 101 людина. 

Чим небезпечний кашлюк

Кашлюк — це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом при кашлі чи чханні. Найчастіше хворіють восени та взимку. Перші симптоми — закладеність носа, нежить, легкий біль у горлі, помірне підвищення температури, сухий кашель. Поступово кашель посилюється і супроводжується нападами спазматичного кашлю, під час яких обличчя хворого червоніє або стає синюшним, набрякають шийні вени й з'являється блювота. Кашлюк може давати ускладнення, зокрема, пневмонію, епілептичні напади, гнійний отит і запалення бронхів.

Головна група ризику — нещеплені діти молодші семи років. У них хвороба перебігає дуже важко і може призвести навіть до летальних наслідків.

Як вберегтися

Захист від кашлюку надає вакцинація. Відповідне щеплення роблять у 2, 4, 6 та 18 місяців від народження. Наразі в Україні триває кампанія додаткової імунізації проти кашлюку для тих, хто пропустив планові щеплення. Якщо вам невідомий ваш вакцинальний статус або ви пропустили щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік помер від правця. Також на Миколаївщині виявили пташиний грип — він може бути небезпечним і для людей.  

кашлюк Одеса Одеська область хвороба здоров'я

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