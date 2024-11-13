На Одещині різко зросла захворюваність на кашлюк — деталі

Жінка міряє температуру дитині. Фото: ілюстративне/ТСН

За десять місяців поточного року в Одеській області катастрофічно виріс рівень захворюваності на кашлюк. Ця хвороба особливо небезпечна для дітей і може мати фатальні наслідки.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у середу, 13 листопада.

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Хворіють частіше

За даними Центру, цього року в Одеській області зареєстрували 487 випадків кашлюку. При цьому, зауважують медики, за аналогічний період минулого року зафіксували тільки один такий випадок. Найчастіше заражалися у травні — тоді захворіла 101 людина.

Чим небезпечний кашлюк

Кашлюк — це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом при кашлі чи чханні. Найчастіше хворіють восени та взимку. Перші симптоми — закладеність носа, нежить, легкий біль у горлі, помірне підвищення температури, сухий кашель. Поступово кашель посилюється і супроводжується нападами спазматичного кашлю, під час яких обличчя хворого червоніє або стає синюшним, набрякають шийні вени й з'являється блювота. Кашлюк може давати ускладнення, зокрема, пневмонію, епілептичні напади, гнійний отит і запалення бронхів.

Головна група ризику — нещеплені діти молодші семи років. У них хвороба перебігає дуже важко і може призвести навіть до летальних наслідків.

Як вберегтися

Захист від кашлюку надає вакцинація. Відповідне щеплення роблять у 2, 4, 6 та 18 місяців від народження. Наразі в Україні триває кампанія додаткової імунізації проти кашлюку для тих, хто пропустив планові щеплення. Якщо вам невідомий ваш вакцинальний статус або ви пропустили щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.

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