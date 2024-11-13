В Одесской области резко возросла заболеваемость коклюшем — детали

Женщина меряет температуру ребенку. Фото: иллюстративное/ТСН

За десять месяцев текущего года в Одесской области катастрофически вырос уровень заболеваемости коклюшем. Эта болезнь особенно опасна для детей и может иметь фатальные последствия.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний в среду, 13 ноября.

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По данным Центра, в этом году в Одесской области зарегистрировали 487 случаев коклюша. При этом, отмечают медики, за аналогичный период прошлого года зафиксировали только один такой случай. Чаще всего заражались в мае — тогда заболел 101 человек.

Чем опасен коклюш

Коклюш — это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Чаще болеют осенью и зимой. Первые симптомы — заложенность носа, насморк, легкая боль в горле, умеренное повышение температуры, сухой кашель. Постепенно кашель усиливается и сопровождается приступами спазматического кашля, во время которых лицо больного краснеет или становится синюшным, отекают шейные вены и появляется рвота. Коклюш может давать осложнения, в частности, пневмонию, эпилептические приступы, гнойный отит и воспаление бронхов.

Главная группа риска — непривитые дети младше семи лет. У них болезнь протекает очень тяжело и может привести даже к летальным исходам.

Как уберечься

Защиту от коклюша оказывает вакцинация. Соответствующую прививку делают в 2, 4, 6 и 18 месяцев от рождения. Сейчас в Украине продолжается кампания дополнительной иммунизации против коклюша для тех, кто пропустил плановые прививки. Если вам неизвестен ваш вакцинальный статус или вы пропустили прививку, обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, во Львовской области мужчина умер от столбняка. Также в Николаевской области обнаружили птичий грипп — он может быть опасен и для людей.