Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 10 липня

Дівчата рятуються від спеки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у середу, 10 липня, буде дуже спекотною. Синоптики зазначають, що ьогоднішній день — один із найспекотніших за ціле літо. Температура у багатьох населенних пунктах області перевищить позначку у +38 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +24...+26 °C, вдень +34...+36 °C.

Температура морської води +23...+24 °C.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітерпівнічно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +21...+26 °C, вдень +34...+39 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 10 липня

Сьогодні в Україні очікується спекотна погода, однак існує ймовірність дощів з грозами на північному сході України — на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Швидше за все, опади пройдуть увечері, але вночі дощі можливі також місцями у західних областях.

Погода 10 липня. Фото: Діденко

Однак переважно завтра в більшості областей домінуватиме суха спекотна погода. Температура повітря становитиме на заході та півночі +30...+34 °C, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33...+37 °C, а місцями можливі +36...+39 °C.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україну накрила аномальна спека. Пік температури буде завтра та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.



Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.