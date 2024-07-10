Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 10 липня

Бережіть себе від сонця — синоптики попередили про аномальну спеку в Одесі сьогодні
Погода в Одесі у середу, 10 липня, буде дуже спекотною. Синоптики зазначають, що ьогоднішній день — один із найспекотніших за ціле літо. Температура у багатьох населенних пунктах області перевищить позначку у +38 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +24...+26 °C, вдень +34...+36 °C.
- Температура морської води +23...+24 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітерпівнічно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +21...+26 °C, вдень +34...+39 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода в Україні 10 липня
Сьогодні в Україні очікується спекотна погода, однак існує ймовірність дощів з грозами на північному сході України — на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Швидше за все, опади пройдуть увечері, але вночі дощі можливі також місцями у західних областях.
Однак переважно завтра в більшості областей домінуватиме суха спекотна погода. Температура повітря становитиме на заході та півночі +30...+34 °C, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33...+37 °C, а місцями можливі +36...+39 °C.
Нагадаємо, Україну накрила аномальна спека. Пік температури буде завтра та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.
Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
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