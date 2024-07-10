Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 10 июля.

Девушки спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в среду, 10 июля, будет очень жаркая. Синоптики отмечают, что сегодняшний день – один из самых жарких за целое лето. Температура во многих населенных пунктах области превысит отметку +38 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +24...+26 °C, днем +34...+36 °C.

Температура морской воды +23...+24 °C.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Витерпевочно-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +21...+26 °C, днем +34...+39 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 10 июля

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода, однако существует вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины – на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине. Вероятно, осадки пройдут вечером, но ночью дожди возможны также местами в западных областях.

Погода 10 июля. Фото: Диденко

Однако в основном завтра в большинстве областей будет доминировать сухая жаркая погода. Температура воздуха будет на западе и севере +30...+34 °C, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33...+37 °C, а местами возможны +36...+39 °C .

Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, Украину накрыла аномальная жара. Пик температуры будет завтра и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.



Мы также писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.