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Берегите себя от солнца — синоптики предупредили об аномальной жаре в Одессе сегодня

10 июля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 10 июля.
Девушки спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе в среду, 10 июля, будет очень жаркая. Синоптики отмечают, что сегодняшний день – один из самых жарких за целое лето. Температура во многих населенных пунктах области превысит отметку +38 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +24...+26 °C, днем +34...+36 °C.
  • Температура морской воды +23...+24 °C.
Прогноз погоды в Одессе сегодня, 10 июля.
Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Витерпевочно-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +21...+26 °C, днем +34...+39 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области сегодня, 10 июля.
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 10 июля

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода, однако существует вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины – на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине. Вероятно, осадки пройдут вечером, но ночью дожди возможны также местами в западных областях.

погода сегодня в Украине, 10 июля
Погода 10 июля. Фото: Диденко

Однако в основном завтра в большинстве областей будет доминировать сухая жаркая погода. Температура воздуха будет на западе и севере +30...+34 °C, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33...+37 °C, а местами возможны +36...+39 °C .

Берегите себя от солнца — синоптики предупредили об аномальной жаре в Одессе сегодня - фото 4
Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, Украину накрыла аномальная жара. Пик температуры будет завтра и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.

Мы также писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

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