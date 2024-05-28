В Одесі і області прогнозують опади. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Одесі сьогодні, 28 травня, буде похмурою. Очікується проходження помірних та короткочасних дощів, подекуди навіть з грозами. Та попри опади на вулиці буде тепло — температура повітря підійметься до +21 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Хмарно.

Помірний дощ, місцями — гроза.

Температура вночі +14...+16 °C, вдень +19...+21 °C.

Температура морської води +18...+19 °C.

Вітер північно-західний, 2-6 м/с.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, вдень +19...+24 °C.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.

Погода в Україні на 28 травня

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, буде теплою, але деякі області накриють зливи. Сьогодні очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях і подекуди на півдні. На решті територій опадів бути не повинно.

За словами народного синоптика, найнижча температура повітря буде в західній частині +22...+25 °C. А найвищою — у східних областях, де температура повітря сягатиме +26...+30 °C. Що стосується решти регіонів, вдень передбачається максимально +24...+28 °C. Задуватиме помірний, часом рвучкий вітер із південного сходу.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні жителі Одеської області можуть стати свідками несподіваного явища — дощів з піском з Сахари. Такі опади виникають, коли атмосферні умови сприяють перенесенню пилу з пустельних районів до територій з більш вологим кліматом.