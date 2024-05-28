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Берегитесь молнии — синоптики предупредили одесситов о погодных условиях

28 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня: 28 мая
В Одессе и области прогнозируют осадки. Иллюстративное фото: Freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 28 мая, будет пасмурной. Ожидается прохождение умеренных и кратковременных дождей, иногда даже с грозами. Но, несмотря на осадки на улице, будет тепло — температура воздуха поднимется до +21 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Умеренный дождь, местами гроза.
  • Температура ночью +14...+16 °C, днем +19...+21 °C.
  • Температура морской воды +18...+19 °C.
  • Ветер северо-западный, 2-6 м/с.
Погода в Одессе 28 мая
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C.
  • На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Погода в Одесской области 28 мая
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Погода в Украине на 28 мая

Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет теплой, но некоторые области покроют ливни. Сегодня ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами на юге.  На остальных территориях осадков быть не должно.

По словам народного синоптика, самая низкая температура воздуха будет в западной части +22...+25 °C. А самой высокой — в восточных областях, где температура воздуха будет достигать +26...+30 °C. Что касается остальных регионов, то днем предполагается максимально +24...+28 °C. Будет задувать умеренный, временами порывистый ветер с юго-востока.

Берегитесь молнии — синоптики предупредили одесситов о погодных условиях - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня жители Одесской области могут стать свидетелями неожиданного явления — дождей с песком из Сахары. Такие осадки возникают, когда атмосферные условия способствуют перенесению пыли из пустынных районов в территории с более влажным климатом.

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