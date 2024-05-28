Берегитесь молнии — синоптики предупредили одесситов о погодных условиях
Погода в Одессе сегодня, 28 мая, будет пасмурной. Ожидается прохождение умеренных и кратковременных дождей, иногда даже с грозами. Но, несмотря на осадки на улице, будет тепло — температура воздуха поднимется до +21 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Умеренный дождь, местами гроза.
- Температура ночью +14...+16 °C, днем +19...+21 °C.
- Температура морской воды +18...+19 °C.
- Ветер северо-западный, 2-6 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C.
- На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.
Погода в Украине на 28 мая
Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет теплой, но некоторые области покроют ливни. Сегодня ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами на юге. На остальных территориях осадков быть не должно.
По словам народного синоптика, самая низкая температура воздуха будет в западной части +22...+25 °C. А самой высокой — в восточных областях, где температура воздуха будет достигать +26...+30 °C. Что касается остальных регионов, то днем предполагается максимально +24...+28 °C. Будет задувать умеренный, временами порывистый ветер с юго-востока.
Напомним, что сегодня жители Одесской области могут стать свидетелями неожиданного явления — дождей с песком из Сахары. Такие осадки возникают, когда атмосферные условия способствуют перенесению пыли из пустынных районов в территории с более влажным климатом.
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