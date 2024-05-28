В Одессе и области прогнозируют осадки. Иллюстративное фото: Freepik

Погода в Одессе сегодня, 28 мая, будет пасмурной. Ожидается прохождение умеренных и кратковременных дождей, иногда даже с грозами. Но, несмотря на осадки на улице, будет тепло — температура воздуха поднимется до +21 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Умеренный дождь, местами гроза.

Температура ночью +14...+16 °C, днем +19...+21 °C.

Температура морской воды +18...+19 °C.

Ветер северо-западный, 2-6 м/с.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Погода в Украине на 28 мая

Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет теплой, но некоторые области покроют ливни. Сегодня ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и местами на юге. На остальных территориях осадков быть не должно.

По словам народного синоптика, самая низкая температура воздуха будет в западной части +22...+25 °C. А самой высокой — в восточных областях, где температура воздуха будет достигать +26...+30 °C. Что касается остальных регионов, то днем предполагается максимально +24...+28 °C. Будет задувать умеренный, временами порывистый ветер с юго-востока.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня жители Одесской области могут стать свидетелями неожиданного явления — дождей с песком из Сахары. Такие осадки возникают, когда атмосферные условия способствуют перенесению пыли из пустынных районов в территории с более влажным климатом.