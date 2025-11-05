Погода в Одесі 5 листопада: прохолода, дощ та сильний вітер — важливі рекомендації

Жінка з парасолькою на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 5 листопада, в Одесі буде прохолодна температура. Крім того, синоптики прогнозують дощ та сильний вітер. Мешканцям та гостям радять за можливості скоротити час перебування на вулицях.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується хмарна погода. Вдень невеликий дощ. Також очікується вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +9…+11°C, удень підніметься до +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +6…+11 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах під час дощу видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, синоптикиня Наталка Діденко розповіла де чекати "бабине літо". Також ми писали, про те, де в Україні слід очікувати дощі.