Видео

Берите зонты и одевайтесь теплее — погода в Одессе сегодня

Берите зонты и одевайтесь теплее — погода в Одессе сегодня

Дата публикации 5 ноября 2025 05:46
обновлено: 17:08
Погода в Одессе 5 ноября: прохлада, дождь и сильный ветер - важные рекомендации
Женщина с зонтиком на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 5 ноября, в Одессе будет прохладная температура. Кроме того, синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Жителям и гостям советуют по возможности сократить время пребывания на улицах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается облачная погода. Днем небольшой дождь. Также ожидается ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +9...+11°C, днем поднимется до +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах во время дождя видимость 1-2 километра.

Прогноз погди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, синоптик Наталья Диденко рассказала где ждать "бабье лето". Также мы писали, о том, где в Украине следует ожидать дожди.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
