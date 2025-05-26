Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 27 травня

Бабуся із зонтиком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 27 травня, на Одесу очікує хмарна погода та помірні дощі. В області протягом дня будуть лунати грози, на автошляхах регіону синоптики обіцяють невеличкий серпанок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі завтра

Завтра, 27 травня, в Одесі очікується хмарна погода протягом всього дня. Синоптики обіцяють дощі, однак помірні. Вітер прогнозується південно-східний вночі, а вдень південний, 9-14 м/с. Температура в темний час доби буде +13...+15 °C, вдень вона підвищиться до +16...+18 °C. Вода у морі для купання ще буде прохолодною — +16...+17 °C.

Яка погода в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди по Одещині

Одеську область завтра також накриють хмари. Дощі місцями будуть сильніші, ніж в обласному центрі, обіцяють із грозою. Вітер очікується південно-східний вночі та південний вдень 9-14 м/с. Температура вночі сягатиме +11...+16 °C, а вдень +16...+21 °C. На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дощове завершення весни. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.